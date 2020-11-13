İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 15'i muvazzaf, 45'i ihraç askeri personelin de arasında bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

65 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10 Kasım'da İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 muvazzafın da arasında bulunduğu 61 şüpheli yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 18'i, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle emniyetten serbest bırakıldı.

26 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 43 zanlıdan 26'sı tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari 9 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.