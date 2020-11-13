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    • 13.11.2020 22:51
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    'nün yapılanmasına operasyon! 26 kişi tutuklandı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Firari 9 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

    DHA
    26 FETÖ'cü tutuklandı!

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 15'i muvazzaf, 45'i ihraç askeri personelin de arasında bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    65 GÖZALTI
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10 Kasım'da İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 muvazzafın da arasında bulunduğu 61 şüpheli yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 18'i, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle emniyetten serbest bırakıldı.

    26 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI
    Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 43 zanlıdan 26'sı tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari 9 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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    Haberler Güncel FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 26 kişi tutuklandı