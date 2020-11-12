Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş A Haber, Gece Ajansı'na görüntülü olarak katılarak bu olayı yorumladı.

"PSİKOLOJİK DURUMUNDA BİR TAKIM SIKITILAR OLMALI..."

Bu görüntüleri izlerken şu aklıma geldi bu beyefendinin psikiyatrik durumu nedir? Bunu araştırmakta bir fayda var. Çünkü normal şartlarda sokaktan geçen bir hanıma laf söylemek bir defa insanlığa yakışmaz. 'Burası Türkiye Cumhuriyeti' deyip duran birisinin Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu bilmesi ve insanların kılık ve kıyafetlerinin temel haklardan olduğunu. İnsanların giyinişlerine karışamayacağını bilmesi gerekir. Buna rağmen herhalde psikolojik durumunda bir takım sıkıtılar olmalı ki, yoldan geçen bir kadına güpegündüz laflar ediyor. Hanımefendinin herhâlde başını eğip çekip gideceğini kendisine bir takım sözler söylemeyeceğini düşünüyor olmalı ki; görüntülerde oldukça şaşkın bir durumdaydı.