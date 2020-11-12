Pfizer/BionTech'in koronavirüs aşısı adım adım görüntülendi! Prof. Dr. Uğur Şahin ilk kez INBUSINESS'a konuşmuştu
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı hızla artmaya devam ederken, aşı çalışmaları da büyük bir titizlikle sürüyor. Geçtiğimiz gün Covid-19'a karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu duyurulan Pfizer/BioNTech'in aşısı dağıtıma hazırlanıyor. Yaz aylarından bu yana yüz binlerce doz üretim yapılan aşının İngiltere ve ABD'de yıl sonunda önce dağıtımda olması planlanıyor. İşte ilk olarak Turkuvaz'ın yeni dergisi INBUSINESS'a açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Uğur Şahin'in de aralarında bulunduğu grup tarafından üretilen koronavirüs aşısının adım adım görüntüleri...
ABD VE İNGİLTERE'DE YIL SONUNDAN ÖNCE KULLANILABİLİR
Pfizer'dan tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada , Alman BionTech SE firmasıyla geliştirilen deneysel corona virüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu duyuruldu. 43 binden fazla gönüllüyle yapılan çalışmanın ara verilerinde de aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu görüldü. Aşının başarısının son testlerde tekrarlanması halinde bu durum birçok insanın haftalar sonra corona virüse karşı aşılanabileceği anlamına geliyor.
Bununla birlikte İngiltere ve ABD, karar merciileri tarafından onaylanması halinde aşının yıl sonundan önce kritik durumda bulunan insanlar için kullanılabileceğini duyurdu. Pfizer'ın ABD ile 100 milyon doz, İngiltere ile 10 milyon dozluk bir aşı anlaşması bulunuyor.
YAZ AYLARINDAN BU YANA YÜZ BİNLERCE DOZ AŞI ÜRETİLDİ
Diğer yandan, pandemi öyle bir acil durum yarattı ki Pfizer de dahil olmak üzere Oxford/AstraZeneca, Sinovac ve daha pek çok ilaç şirketi, aşılarının işe yarayacaklarına dair herhangi bir kanıt bulunmadan önce dozları üretmeye başladı. Bu nedenle, Pfizer/BionTech'in yaz sonunda, üretime başladığından beri yüz binlerce doz aşısı oluştu. Belçika'nın Puurs kentinde doldurulan şişeler, Amerika'ya tedarik sağlayan Michigan'daki Kalamazoo şehri ile Avrupa'da piyasaya sürülecek.
TONLARCA KURU BUZLA NAKLİYE
Öte yandan, iki doz halinde uygulanan ve -70 derecede saklanması gereken bu aşının dağıtımının geleneksel aşılara veya oda sıcaklığında toz halinde tutulabilenlere kıyasla daha zor olacağı düşünülüyor. Tonlarca kuru buz, dozları gerekli sıcaklıkta tutacak ve termal sensörler bu değerli kargonun tsıcaklığını sürekli takip edecek.
İşte tüm dünyayı umutlandıran aşının adım adım üretim ve dağıtım süreci...
1-ANAHTAR KOD
Her şey, Alman firması BioNTech tarafından geliştirilen yenilikçi tedavinin kalbinde yapay genetik kodu üreten 'biyoreaktör' ile başlıyor. Virüs proteinini tetikleyen ve vücudun bununla savaşmasına izin veren sentetik genetik kod, Almanya'nın Mainz kentindeki BioNTech tesisinde üretildi.