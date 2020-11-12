Pfizer/BionTech'in koronavirüs aşısı adım adım görüntülendi! Prof. Dr. Uğur Şahin ilk kez INBUSINESS'a konuşmuştu

ABD VE İNGİLTERE'DE YIL SONUNDAN ÖNCE KULLANILABİLİR

Pfizer'dan tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada , Alman BionTech SE firmasıyla geliştirilen deneysel corona virüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu duyuruldu. 43 binden fazla gönüllüyle yapılan çalışmanın ara verilerinde de aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu görüldü. Aşının başarısının son testlerde tekrarlanması halinde bu durum birçok insanın haftalar sonra corona virüse karşı aşılanabileceği anlamına geliyor.

Bununla birlikte İngiltere ve ABD, karar merciileri tarafından onaylanması halinde aşının yıl sonundan önce kritik durumda bulunan insanlar için kullanılabileceğini duyurdu. Pfizer'ın ABD ile 100 milyon doz, İngiltere ile 10 milyon dozluk bir aşı anlaşması bulunuyor.