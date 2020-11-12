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SON DAKİKA: Prof. Dr. Uğur Şahin tarih verdi: Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Dünyanın kurtarıcısı oldu. Türk bilim adamı Turkuvaz Grubu'nun yeni dergisi inbusiness'a konuştu: Sabırlı olmak zorundayız. Zorlu bir kış bizi bekliyor. Bununla başa çıkmanın tek yolu sosyal mesafe kurallarına bağlı kalmak ve maske takmak. Aşının geniş kitlelere ulaşabilmesi için 6 ay geçmesi gerekecek. Her şey yolunda giderse hayatın normalleşmesi 2021'in Haziran ayında başlayacak. Öte yandan Prof. Dr. Şahin, 2021'in ilk 3 ayı içinde Türkiye'ye aşı getirme imkanının olabileceğini dile getirerek, "Sağlık Bakanlığı kaç doza ihtiyaç olduğunu ve zamanı bildirirse Türkiye için de yeterince aşı ayırmayı istiyoruz." dedi.

12.11.2020 08:30 - Son Güncelleme: 12.11.2020 08:44
SON DAKİKA: Prof. Dr. Uğur Şahin tarih verdi: Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?

New York Times'a röportaj veren Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, pazar günü aşının yüzde 90 etkili olduğunun açıklanmasını kendilerine Türk çayı demleyerek kutladıklarını anlattı.

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SON DAKİKA: Prof. Dr. Uğur Şahin tarih verdi: Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?


Haberde çiftin işe yakın bir apartman dairesinde yaşadığı, arabalarının olmadığı ve işe bisikletle gidip geldikleri belirtildi.

SON DAKİKA: Prof. Dr. Uğur Şahin tarih verdi: Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Prof. Dr. Uğur Şahin, Hatay'ın İskenderun ilçesinde mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açtı. Henüz 4 yaşındayken babası Almanya'ya gitmeye karar verince ailesiyle birlikte gurbet yollarına düştü. Küçük Uğur, bu evden Almanya'ya doğru ilk adımını attığında, ileride 'dünyayı kurtaracak adam' olacağını kimse tahmin edemezdi.

SON DAKİKA: Prof. Dr. Uğur Şahin tarih verdi: Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Almanya'da bilim alanında başladığı kariyerinde kanser çalışmalarıyla tanındı, aşı müjdesiyle de dünyanın umudu oldu. Bugün 3.9 milyar dolarlık servetiyle Almanya'nın en zengin 100 kişisi içinde.

SON DAKİKA: Prof. Dr. Uğur Şahin tarih verdi: Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?

KOMŞULARI: MİNNETTARIZ
Prof. Dr. Uğur Şahin'in doğduğu ailesine ait İskenderun'un Kurtuluş Mahallesi Şehit Oğuz Yener Caddesi'ndeki ev şu an boş duruyor. Komşularıysa çocukluğunu hatırladığı Prof. Dr. Şahin'le büyük gurur duyuyor.


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