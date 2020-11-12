SON DAKİKA: Prof. Dr. Uğur Şahin tarih verdi: Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Dünyanın kurtarıcısı oldu. Türk bilim adamı Turkuvaz Grubu'nun yeni dergisi inbusiness'a konuştu: Sabırlı olmak zorundayız. Zorlu bir kış bizi bekliyor. Bununla başa çıkmanın tek yolu sosyal mesafe kurallarına bağlı kalmak ve maske takmak. Aşının geniş kitlelere ulaşabilmesi için 6 ay geçmesi gerekecek. Her şey yolunda giderse hayatın normalleşmesi 2021'in Haziran ayında başlayacak. Öte yandan Prof. Dr. Şahin, 2021'in ilk 3 ayı içinde Türkiye'ye aşı getirme imkanının olabileceğini dile getirerek, "Sağlık Bakanlığı kaç doza ihtiyaç olduğunu ve zamanı bildirirse Türkiye için de yeterince aşı ayırmayı istiyoruz." dedi.
Prof. Dr. Uğur Şahin, Hatay'ın İskenderun ilçesinde mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açtı. Henüz 4 yaşındayken babası Almanya'ya gitmeye karar verince ailesiyle birlikte gurbet yollarına düştü. Küçük Uğur, bu evden Almanya'ya doğru ilk adımını attığında, ileride 'dünyayı kurtaracak adam' olacağını kimse tahmin edemezdi.