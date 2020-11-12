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SON DAKİKA: Prof. Dr. Uğur Şahin tarih verdi: Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Dünyanın kurtarıcısı oldu. Türk bilim adamı Turkuvaz Grubu'nun yeni dergisi inbusiness'a konuştu: Sabırlı olmak zorundayız. Zorlu bir kış bizi bekliyor. Bununla başa çıkmanın tek yolu sosyal mesafe kurallarına bağlı kalmak ve maske takmak. Aşının geniş kitlelere ulaşabilmesi için 6 ay geçmesi gerekecek. Her şey yolunda giderse hayatın normalleşmesi 2021'in Haziran ayında başlayacak. Öte yandan Prof. Dr. Şahin, 2021'in ilk 3 ayı içinde Türkiye'ye aşı getirme imkanının olabileceğini dile getirerek, "Sağlık Bakanlığı kaç doza ihtiyaç olduğunu ve zamanı bildirirse Türkiye için de yeterince aşı ayırmayı istiyoruz." dedi.

12.11.2020 08:30 - Son Güncelleme: 12.11.2020 08:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





