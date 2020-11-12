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    • 12.11.2020 19:54
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nı duyurdu | Kovid-19 tablosu

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 12 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 12 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim." ifadelerine yer verdi.

    11 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    9 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    8 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | Kovid-19 tablosu