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    • 12.11.2020 17:37
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    'da operasyonu: 4 gözaltı

    'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

    FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon!

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nün içerisindeki örgüt üyelerinin ve mahrem imamlarının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturmada, ankesör ve büfe telefonlarından ardışık ve şifreli aranan şüphelileri saptadı.

    atılan B.S., M.E., Ö.F.Ö. ve H.B.D. olduğu belirlenen şüpheliler, dün saat 07.00'de eş zamanlı yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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    Haberler Güncel Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı