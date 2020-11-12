Gözler o açıklamada! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih…

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK sonuçları için henüz tarih duyurulmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Sonuçların Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisi ödemeleri aylık olarak 550 TL şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Şimdi, öğrenciler tarafından yurt başvuruları da merak edilmeye başlandı. Farklı bir şehirde üniversite eğitimine devam edecek olan öğrenciler, yurt başvurularını yapmak üzere araştırma içerisine girdi.

Bakanlık, başvurular için tarihleri açıkladıktan sonra başvuru işlemleri e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. Çok sayıda devlet üniversitesi güz dönemi için eğitimin uzaktan yapılacağını açıklamıştı. Üniversitelerin yeniden yüz yüze eğitim sistemine geçmesiyle beraber yurt başvurularının da başlaması bekleniyor.