Gözler o açıklamada! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih…

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK sonuçları başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu bursundan 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans öğrencileri faydalanabilecek. 550 TL kredi her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK sonuçları için henüz tarih duyurulmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Sonuçların Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisi ödemeleri aylık olarak 550 TL şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Şimdi, öğrenciler tarafından yurt başvuruları da merak edilmeye başlandı. Farklı bir şehirde üniversite eğitimine devam edecek olan öğrenciler, yurt başvurularını yapmak üzere araştırma içerisine girdi.
Bakanlık, başvurular için tarihleri açıkladıktan sonra başvuru işlemleri e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. Çok sayıda devlet üniversitesi güz dönemi için eğitimin uzaktan yapılacağını açıklamıştı. Üniversitelerin yeniden yüz yüze eğitim sistemine geçmesiyle beraber yurt başvurularının da başlaması bekleniyor.
KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
• Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
• Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
• Yabancı uyruklu öğrenciler,
• Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
• Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
• Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
• Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
• Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
• Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,