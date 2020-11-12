Küçükçekmece Belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece Belediye Başkanı kimdir?

Küçükçekmece Belediye Başkanı kimdir? Küçükçekmece Belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece'de bir parkta PKK paçavralı görsellerin bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı. İlçe kaymakamlığı tarafından soruşturma başlatılırken görsele sosyal medyada büyük tepki gösterildi.
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?
31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP adayı Kemal Çebi %50,97 oy alarak belediye başkanı seçilmişti.
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?
Kemal Çebi, 1956 yılında Trabzon'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisat Bilimleri Fakültesini 1982 yılında bitirdi. 47 yıldır Küçükçekmece'de ikamet etmektedir.
Çebi, SHP ve CHP de 9 yıl ilçe yöneticiliği, dört dönem Küçükçekmece CHP İlçe Başkanlığı yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde İlçe Başkanlığı'ndan ayrılarak Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Eğilim Yoklamasında sandıktan birinci çıkmasına rağmen aday yapılmadı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Kemal Çebi, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP'den İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı olmuş ve seçimi kazanmıştı.
KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA AÇTI
Terör örgütü PKK'nin paçavrasına benzetilen çalışma, sosyal medyada büyük tepki topladıktan sonra Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından soruşturma açıldı ve parktaki simgeler kazıtılarak kaldırıldı.
TERÖRLE MÜCADELE OLAYA EL KOYDU
Türkiye'nin gözü ise bu skandal olaya çevrildi. Yaşanan bu olaya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Parkın PKK'nın paçavrasına benzemesi için onayı kimin verdiğini öğrenmek isteyen başta Küçükçekmece sakinleri, bu olayın aydınlatılmasını bekliyor.
CNN Türk'ün haberine göre İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın projeye onay verenlerin ve terör bağlantılarını öğrenmek için talimat verdiğini ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının sürdüğünü belirtti.