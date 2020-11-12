Küçükçekmece Belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece Belediye Başkanı kimdir?

TERÖRLE MÜCADELE OLAYA EL KOYDU

Türkiye'nin gözü ise bu skandal olaya çevrildi. Yaşanan bu olaya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Parkın PKK'nın paçavrasına benzemesi için onayı kimin verdiğini öğrenmek isteyen başta Küçükçekmece sakinleri, bu olayın aydınlatılmasını bekliyor.

CNN Türk'ün haberine göre İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın projeye onay verenlerin ve terör bağlantılarını öğrenmek için talimat verdiğini ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının sürdüğünü belirtti.