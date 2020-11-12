Koronavirüs tedbirlerinde yeni yöntem! 1 haftada vaka sayısını yüzde 50 azalttı...

"UYGULAMA SAYESİNDE RAKAMLARIMIZDA YÜZDE 50 AZALMA MEVCUT"

Çalışma arkadaşları yaptıkları toplantıda bileklik fikrinin ortaya çıktığını anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Kovid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı olan hastaların kollarına bileklik takalım, bunu bizden başka kimse çıkaramasın ve herhangi bir vatandaşımız dışarı çıkan hastayı veya temaslıyı gördüğü zaman bize haber versinler istedik. Hem takibimiz hem de gelen tepkiler çok şükür iyi. Bir hafta önce başlanan uygulama sayesinde rakamlarımızda yüzde 50 azalma mevcut. Bu iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. İnşallah daha da iyi yerlere getireceğiz. Ayrıca pozitif hastalarımız için kırmızı, temaslı olanlara da yeşil bilekliğimizi takıyoruz."

Yalçın, test sonucu pozitif veya temaslı kişilere yönelik günlük denetimlerin sürdüğünü anımsatarak, bu takiplerde bilekliklerin vatandaşın kolunda olup olmadığının da kontrol edildiğini aktardı.