Sadık Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli? Sadık Albayrak biyografi!

1977'de İskilipli Atıf Efendi'nin bir eserinden ötürü, merhum Necip Fazıl'la beraber, İstanbul Toplu Basın Mahkemesi'nde yargılandı. 1981'de ise bir eserinden dolayı mahkum oldu. 1982-1983 yıllarında 9 ay kadar Silivri Kapalı Cezaevi'nde yattı.

1991 ve 1995 seçimlerinde RP, 1999 seçimlerinde FP'den İstanbul milletvekili adayı oldu. 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kültür danışmalığına başladı.

Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapan Sadık Albayrak, son yarım yüzyıl içinde kültürel mirasımızı ortaya çıkarmak için araştırmalar yapan bir bilim ve fikir adamıdır. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi din ve düşünce hayatı, ilim adamları hakkında inceleme ve araştırmalarıyla tanındı.