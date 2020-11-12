"EŞİM VE YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ DA POZİTİF ÇIKMIŞTIR"

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle: "Rutin olarak yapılan Kovid-19 test sonuçlarımız neticesinde; eşim ve yakın çalışma arkadaşımızda pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, genel sağlık durumumuz iyi. Bir süre karantinada olduğumuz için aranızda olamamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Dualarınızı bekliyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyor; hepinize hayırlı akşamlar diliyorum."