Yıldırım operasyonu kapsamında 03 Ekim 2020 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirilmiş, PKK/PYD terör örgütünün sözde özel kuvvetler sorumlusu etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden örgüte ait bilgilerin olduğu dijital materyaller bulundu. Söz konusu materyaller incelendiğinde S.D. ve R.Ö. adlı şahıslarla ilgili bilgilere ulaşıldı. Şahısların, 26 Ağustos 2015 tarihinde Gaziantep Şahinbey ilçesindeki 25 Aralık Polis Merkez Amirliğine yönelik uzun namlulu ve lav silahlarıyla saldıran teröristlerin mühimmatlarının taşınmasına ve eylemi gerçekleştirecekleri noktaya varmalarına yardım ettikleri tespit edildi. Ayrıca şahısların bombalı eylemde kullanılacak olan yüklü patlayıcı maddeyi Adana'ya götürdükleri belirlendi.

Elde edilen bilgiler üzerine emniyet ve jandarmanın birimlerinin titiz çalışmayla S. D. ve R.Ö. adlı şüpheliler yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklanmasına karar verildi.



Saldırı talimatını Erhan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu vermiş

R.Ö., güvenlik güçlerine verdiği ifadede Gaziantep'teki 25 Aralık Karakoluna yönelik saldırının nasıl gerçekleştiğiyle ilgili detayları anlattı. R.Ö., S.D. ile birlikte Diyarbakır Lice kırsalında kırmızı kategoride aranan Erhan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu isimli örgüt mensubunun da arasında olduğu 3 örgüt mensubu ile görüştüklerini, buradan aldıkları talimatla mühimmatları Gaziantep'e getirdiklerini söyledi. Mühimmatları saldırıyı gerçekleştiren iki örgüt mensubuna teslim ettiklerini ve saldırı gerçekleşene kadar teröristlerin ikametinde kaldıklarını ifade etti.

S. D.'nin eylemi gerçekleştiren teröristleri alarak 25 Aralık Polis Merkez Amirliği'ne yakın bir noktaya götürdüğünü, burada uzun namlulu ve lav silahlarıyla karakola yönelik saldırının gerçekleştirildiğini söyleyen R.Ö., saldırıdan sonra S.D.'nin eylemi gerçekleştiren teröristleri alarak kırsal alana götürdüğünü ifade etti.

Ayrıca R.Ö. ifadesinde, S.D.'nin bombalı eylemde kullanmak üzere Adana'ya patlayıcı madde götürdüğünü ve E.D. adlı isimli şahsa teslim ettiğini de kaydetti.