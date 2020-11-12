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    • 12.11.2020 08:34
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    'da 65 yaş ve üstüne kısılama kararı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saatleri nasıl olacak?

    'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma sı getirildi. Vali, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım ve kalabalık ortamlardan uzak duralım" ifadelerini kullandı.

    Bir ilimizde daha kısıtlama getirildi!

    'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma sı getirildi.

    Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından il genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında ise sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiğini açıkladı.

    Vali Ünlü "Değerli büyüklüklerimiz, sizleri çok seviyoruz, bu kısıtlamanın sağlığınız için olduğunu unutmayın. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım ve kalabalık ortamlardan uzak duralım" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Giresun'da 65 yaş ve üstüne kısılama kararı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saatleri nasıl olacak?