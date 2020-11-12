Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.11.2020 08:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.11.2020 08:14
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'nde 3.5 büyüklüğünde | SON DEPREMLER

    son dakika haberine göre, 'nde 3.5 büyüklüğünde bir meydana geldi. , saat 06.34'te büyüklüğü 3.5 derinliği ise 11.56 kilometre olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
    'nde 3.5 büyüklüğünde bir meydana geldi. , saat 06.34'te büyüklüğü 3.5 derinliği ise 11.56 kilometre olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.




    SON DEPREMLER
    Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
    Detay 12.11.2020 07:23:46 AFAD 37.8583 26.5266 7.03 ML 2.0 - - - - Ege Denizi, 27.76 km. Urla (Izmir) 487551
    Detay 12.11.2020 07:07:45 AFAD 37.9488 27.0088 7.01 ML 1.8 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 9.20 km. Menderes (Izmir) 487549
    Detay 12.11.2020 07:05:50 AFAD 37.8135 26.8435 11.75 ML 1.5 - - - - Ege Denizi, 20.30 km. Kusadasi (Aydin) 487550
    Detay 12.11.2020 06:58:03 AFAD 37.8883 26.7200 11.03 ML 1.2 - - - - Ege Denizi, 20.08 km. Seferihisar (Izmir) 487541
    Detay 12.11.2020 06:52:10 AFAD 37.9130 26.5070 7.20 ML 1.3 - - - - Ege Denizi, 22.37 km. Urla (Izmir) 487542



    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER