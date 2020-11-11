Milyonlarca vatandaşın gündeminde 65 üstü sokağa çıkma yasağı yer alıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen bu yasaklara iki yeni şehir daha eklendi: İstanbul ve Ankara. Gelen son dakika haber üzerine risk grubunda olan 65 üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 65 üstü sokağa çıkma saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yapılanlar arasında yer aldı. Peki 65 üstü sokağa çıkma cezası ne kadar? İşte tüm bilgiler…