Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol kampanyası katılım belgesi!

GELECEĞE NEFES OL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geleceğe Nefes Başvuruları, resmi internet sayfası olan https://gelecegenefes.com/ adresinden yapılıyor. Sayfada bulunan "fidan sahiplen" ve "fidan bağışı" sekmelerine tıklanması halinde ilgili ekran açılıyor.

Karşınıza çıkacak olan harita üzerinde, üzerinde ağaç bulunan illerde başvuru tamamlandığı için ağaç simgesi bulunmayan illerde fidan sahiplenmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla üzerinde ağaç simgesi bulunmayan ili seçiniz ve karşınıza çıkacak olan 'Katıl' düğmesine basın.