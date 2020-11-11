Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol kampanyası katılım belgesi nasıl alınır? Geleceğe Nefes kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvuru yollarını merak ediyor. Kampanya kapsamında milyonlarca fidan toprakla buluşuyor.
GELECEĞE NEFES KAMPANYASI NEDİR?
Geçen yıl 11 Kasım saat 11.11'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve himayesinde başlatılan 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında bu yıl Türkiye genelinde aynı saatte eş zamanlı ağaç dikimi törenleri düzenlendi.
GELECEĞE NEFES OL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Geleceğe Nefes Başvuruları, resmi internet sayfası olan https://gelecegenefes.com/ adresinden yapılıyor. Sayfada bulunan "fidan sahiplen" ve "fidan bağışı" sekmelerine tıklanması halinde ilgili ekran açılıyor.
Karşınıza çıkacak olan harita üzerinde, üzerinde ağaç bulunan illerde başvuru tamamlandığı için ağaç simgesi bulunmayan illerde fidan sahiplenmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla üzerinde ağaç simgesi bulunmayan ili seçiniz ve karşınıza çıkacak olan 'Katıl' düğmesine basın.
Son aşamada sizden isim soyisim, e-posta bilgileri istenecektir. Bu bilgileri girdikten sonra 'Ben robot değilim' tikini işaretleyin ve 'Katıl' düğmesine basın.
Katılımını tamamladığınız başvurunun ardından sertifikanızı görmek için, orada bulunan butona tıklamanız gerekmektedir. Ardından, aşağıdaki metnin bulunduğu sertifikanızı görüntüleyebilirsiniz;
"Sayın...............
5 adet fidan ile geleceğe nefes oldunuz!
Ağaçlandırma bölgeniz:
"Seçtiğiniz il ve ilçedeki ağaçlandırma bölgesi"
Katılım belgenizi #gelecegenefes etiketiyle paylaşarak sevdiklerinizi de fidan sahiplenmeye davet edebilirsiniz.."
GELECEĞE NEFES OL BAŞVURU EKRANI!