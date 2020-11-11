11 Kasım Yalnızlar Günü nedir? Yalnızlar Günü mesajları sözleri nelerdir?

Yalnızlar Günü nedir? Yalnızlar Günü mesajları sözleri nelerdir? 11 Kasım Yalnızlar Günü'nün anlamlı merak ediliyor. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Yalnızlar Günü için sosyal medyada da mesajlar paylaşılıyor. Bu ilginç gün esprili bir şekilde kutlanıyor.
YALNIZLAR GÜNÜ NEDİR?
Yalnızlar günü ilk kez 1993 yılında Çin'in Nanjing Üniversitesi'nde başladı. Aynı yıllarda birkaç üniversiteye daha yayılan bu gün, yalnızlığı temsil eden 1 rakamının yan yana geldiği "11.11" tarihinde kutlanmaya başlandı.
Yalnızlar günü festivalinin ortaya çıkışını açıklayan birkaç fikir var. En çok kabul gören fikir, tatilin Nanjing Üniversitesi'nin yurt kültüründen doğmasıdır.
1993'te Nanjing Üniversitesi Mingcaowuzhu yurdunun (Hepsi erkeklerden oluşuyor) dört erkek öğrencisi, yalnız olmanın monotonluğundan nasıl kurtulabileceklerini tartıştı ve 11 Kasım'ın etkinlik ve kutlamalar günü olacağını kabul ettiler.
Bu faaliyetler üniversiteye yayıldı ve sonrasında daha geniş bir topluma yayıldı. Yayılma, sosyal medya kullanımıyla arttı ve etkinlik, Çin kültürü ve toplumu içinde giderek daha popüler hale geldi.
11 KASIM YALNIZLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER
11 Ekim Dünya yalnızlar günü Hala tanışacağım güzel insanlar vardır bence
Kendini yıkık bir şehir gibi hissedersin yalnızsan
Mecburi yalnızlık çok acınası. Tercih edilen yalnızlık çok asil…
11 Ekim Dünya Yalnızlar Günü Bir martının çığlığı size yalnız olduğunuzu hatırlattı mı?
Yalnızlık, adını bile bilmediğim bir yabancıydı; bugünlerde ise onunla beraber uyanıyoruz.
11 Ekim Dünya Yalnızlar Günü Yalnızlığın tadını çıkarmak için buyurun
Güvenim kalmadı artık dostum diyenlere. Yalnızlığıma sarılır ağlarım ben, senden ayrı her gecede.
Yalnızlıktan Şikayet Etme Sakın… Öyle Bir Dostun Var ki; Sana Şah Damarından da Yakın..!!!
Ulan ilk defa bir günün anlamını üzerime alındım bu gün doğum günüm ilan ediyorum
Bütün dünya sana sırtını dönse bile sen yine kendine sahipsin
İyi ki Rabbimiz tek sığınağımız.Ne usandım diyor,ne de yine mi sen? Hep şefkat!hep merhamet…Elhamdülillah
Ne sevdaya gücüm var artık, ne ihanetleri kaldıracak kuvvetim. İyi gün dostları, sahte sevdalar uzak dursun, ben bana zaten yeterim.
Arkadaşların arasında, ortada hiçbir şey yokken eğer sen büyük bir saçmalıkla gülebiliyorsan, yakalandın, sen yalnızsın.
11 Ekim Dünya Yalnızlar Günü Tam 6 dakika sonra benim günüm başlıyor acaba yalnızlığımı da çok sevsem gider mi hayatımdan.
11 Ekim Dünya Yalnızlar Günü kim icat etti bu yalnızlığı.
Bir kahve ve bir kitap, yalnızlığıma en güzel gelen ikili olarak geceleri uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Sende aramıza katılsana.
Göle atılmış taşın ta kendisyiz dalga dalga çığlığı okuyablen yok.Kadın erkek olayı değil İnsan olarak yalnızız.
Ah şu yalnızlık kemik gibi ne yana dönsen batar.
Çok yalnızım çok deyip Rabbini unutacak kadar kör olduysan,gerçekten çok yalnızsın çooook.