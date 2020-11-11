11 Kasım Yalnızlar Günü nedir? Yalnızlar Günü mesajları sözleri nelerdir?

Yalnızlar Günü nedir? Yalnızlar Günü mesajları sözleri nelerdir? 11 Kasım Yalnızlar Günü'nün anlamlı merak ediliyor. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Yalnızlar Günü için sosyal medyada da mesajlar paylaşılıyor. Bu ilginç gün esprili bir şekilde kutlanıyor.

YALNIZLAR GÜNÜ NEDİR?

Yalnızlar günü ilk kez 1993 yılında Çin'in Nanjing Üniversitesi'nde başladı. Aynı yıllarda birkaç üniversiteye daha yayılan bu gün, yalnızlığı temsil eden 1 rakamının yan yana geldiği "11.11" tarihinde kutlanmaya başlandı.