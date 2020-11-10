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    • 11.11.2020 09:11
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    SON DAKİKA: 'da uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

    SON DAKİKA HABERİ...'da uyrukluları taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Otobüsteki yolcuların, Irak'ın Süleymaniye kentinden 'a turistik amaçlı gittikleri öğrenildi.

    AA
    Gece yarısı korkunç kaza!

    'da uyrukluları taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, 'den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

    Yaralanan Irak uyruklu 29 kişi, 112 Acil Servis ve ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan İbad Adnan Abbas, Harran Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


    Otobüsteki yolcuların, Irak'ın Süleymaniye kentinden 'a turistik amaçlı gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

    nedeniyle büyük hasar alan otobüsteki eşyalar etrafa dağıldı. Güvenlik güçleri yolculara ait eşyaları toplayarak muhafaza altına aldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var