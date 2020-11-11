Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni nedeniyle devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu:
Başkan Erdoğan "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizi 83 milyonun tamamına teşmil ederek planlıyoruz. İnşallah ülkemizin ekonomide de dünyanın ilk 10'una girmesini başaracağız, sağlayacağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum." dedi.
BIDEN'A TEBRİK
Başkan Erdoğan, Biden'a tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan, "Güçlü işbirliği ve müttefiklik bağımız, dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi. Erdoğan, Trump'a da teşekkür etti.
TÜRKİYE'DE 7'DEN 70'E HERKES ATATÜRK'Ü ANDI
Atatürk'ün hastalığında kaldığı Dolmabahçe'deki odasını ziyaret etmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Osmaniye Kadirli'de hal işçisi Muhammet Ali Bardakçı'nın, siren sesini duyunca omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla saygı duruşuna geçmesi, kameraya böyle yansıdı.
İzmir'de depremzedeler Atatürk'ü andı.
Bursa'da 120 yaşındaki Fatma Bingöl, Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattı.
Uzun yaşamında 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gören Selanik doğumlu Fatma Bingöl, Atatürk'ün köyüne geldiği günü dün gibi hatırlıyor: Bana hal ve hatır sordu. Param olmadığını söyleyince ekmek parası verdi. Atatürk'ü çok özledim. Paşa gibi adamdı.