Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni nedeniyle devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu:

Başkan Erdoğan "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizi 83 milyonun tamamına teşmil ederek planlıyoruz. İnşallah ülkemizin ekonomide de dünyanın ilk 10'una girmesini başaracağız, sağlayacağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum." dedi.

BIDEN'A TEBRİK

Başkan Erdoğan, Biden'a tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan, "Güçlü işbirliği ve müttefiklik bağımız, dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi. Erdoğan, Trump'a da teşekkür etti.

TÜRKİYE'DE 7'DEN 70'E HERKES ATATÜRK'Ü ANDI



Atatürk'ün hastalığında kaldığı Dolmabahçe'deki odasını ziyaret etmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.