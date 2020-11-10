EKONOMİYE İLİŞKİN MESAJLAR

Tıpkı İstiklal Harbi'nin hemen ardından yaptığımız gibi son 18 yılda üzerinde en çok durduğumuz konu ekonomiydi. Siyasi ve ekonomik hiçbir göstergesi ülkemizle mukayese edilemeyecek pek çok devletin önümüze geçirilmesi bu oyunun parçasıdır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarını objektif kriterlere göre verildiğini söyleyen kimse çıkamaz. Doğu Akdeniz'de somut örneğini gördüğümüz üzere Türkiye'ye karşı haksız, hukuksuz girişimlerde bulunanların desteklenmesinin gerekçesini söyleyebilecek kimse çıkamaz. Darbecilerin ve zalim rejimlerin yanında yer alanları takip ediyoruz. Böyle bir iklimde ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasında yaşandığını kim iddia edebilir. Ekonomimizi kötüleyenlerin gayesinin bağcıyı dövmek olduğunu anlamak için derin teknik analizlere gerek yoktur.

Osmanlı'nın yıkılmasında 1838 Baltalimanı Anlaşmasının ardından kapitülasyonların ve borç sarmalının büyük etkisi vardır. Gazi Mustafa Kemal'in en büyük hizmetlerinden biri kapitülasyonları kaldırmak olmuştur. Şimdi biz bunu bir adım daha ileri taşıma gayreti içindeyiz. Türkiye'nin IMF'ye borcu 23,5 milyar dolardı. 2013 mayısında bu borcu sıfırladık. O gün kapitülasyon, bugün IMF. Şimdi ise zaten IMF ile herhangi bir ilişki kalmadı.

Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon prangasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı mücadele ediyoruz. Üretim, yatırım, büyüme, istihdam odaklı bir kalkınma anlayışı ile önümüze çıkarılan siyasi engelleri aşarak yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın işinin, aşının zayi olmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bizim politikalarımızın temelinde istihdam yer almıştır. Ülkenin zenginliğini istihdamı güçlendirerek ve refahı yaygınlaştıramayan bir devletin varlığını uzun süre sürdürmesi mümkün değildir.

"ATATÜRK'E EN BÜYÜK ARMAĞAN OLACAĞINA İNANIYORUM"

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisine sokma hedefimizi 83 milyonun tamamına teşmil ederek planlıyoruz. İnşallah bugüne kadar pekçok alanda ülkemizi hedefine ulaştırdığımız gibi, ekonomide de Türkiye'yi dünyanın ilk 10'una girmesini de başaracağız, sağlayacağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum.