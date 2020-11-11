Alteylül göz kamaştırıyor

ÇOCUKLARIMIZ KENDİ DEĞERLERİNİ ÖĞRENSİN

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, çocukların bu tarz alanlara ihtiyacının daha çok olduğu bir bölgeye bunu kurduklarını belirtti. Avcı, "Buraya da Balıkesirimiz'de efsane olmuş belediyecilik açısından Balıkesir'e mühür vurmuş rahmetli Belediye Başkanımız Sabri Uğur'un ismini verdik. Bu tarihi Baruthanemizi, Cumhurbaşkanımzın bize öğütlediği Millet Kıraathanesi olarak hem çocuklarımızın ders çalışabileceği, hem de çay-kahve ikramında bulunabileceğimiz ve vatandaşımızın da burada nefes alabileceği güzel bir ortam haline getirdik. Çocuklarımız kendi değerlerini öğrensin istiyoruz" dedi.