Alteylül göz kamaştırıyor

Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 2020 yılının başından bugüne kadar yaptıkları çalışmaları kalem kalem anlattı. Avcı, belediyenin pandemi döneminde yaptığı temizlik çalışmalarına değinerek, dezenfekte konusunda yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Şehrimizde, ilçemizde dezenfekte edilmesi gereken neresi varsa ayrım yapmaksızın kamu kurumlarından, sağlık ocaklarından, eczanelerinden esnafımıza kadar ciddi bir mücadele içerisine girdik. Çöp konteynerleri belli aralıklarla yıkanıyor ve bunların ilaçlama işlemleri de yapılıyor. Çünkü vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemlidir" dedi. İlaçlama işini mart ayından sonra sıklıkla yaptıklarını fakat son zamanlarda bu ilaçlama faaliyetini doğaya zarar verme riskine karşı azalttıklarını söyledi. Köy muhtarlarına belli aralıklarla maske ve dezenfektan gönderdiklerini söyleyen Avcı, her ziyaret ettikleri köye de imkanlar dahilinde maske ve dezenfektan yardımı yapmaya devam ettiklerine dikkat çekti.
SABRİ UĞUR PARKI VE MİLLET KIRAATHANESİ
Vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek projeleri geliştirmeye çalıştıklarını söyleyen Hasan Avcı, bu projeler arasında millet kıraathanelerinin önemli bir yeri olduğunu anlattı. Eskiden Baruthane binasının bulunduğu mahalle için olumsuz durumlar teşkil eder hale gelmiş vaziyetteyken yapılan çalışmayla ilçeye geri kazandırıldığını ifade etti. Yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için mobil uygulama sistemine geçileceğini dile getiren Avcı, hangi kütüphanede kaç tane sandalyenin boş olduğunu görüp randevu alınabileceğini belirtti. Öğrencilerin 15 dakika boyunca oturacakları yerleri rezerve edebileceğini söyleyen Başkan Avcı, bu uygulamanın pandemi sürecinde yaşanabilecek olan yoğunluğu da önleyeceğini açıkladı.
BALIKESİRLİ TARİHİNİ BİLECEK
Büyük parklarda Zağnos Paşa, Hacı İlbey, Evrenos Gazi ve Karesi Bey'in kendilerini anlatan heykellerinin olacağını söyleyen Başkan Hasan Avcı, "Balıkesirli kendi geçmişini ve tarihini bilmiş olacak" diye konuştu. Önümüzdeki yıl üç tane daha millet kıraathanesinin müjdesini veren Avcı, içerilerinde kafeterya ve kütüphane olduğunu söyledi. Fakat ihtiyaçları göz önüne alarak kıraathenelerin içerisine bir tane de kreş koymayı planladıklarını dile getirdi.
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ
1.Gündoğan Mahallesi, 2.Gündoğan Mahallesi, Yıldız Mahallesi ve Gaziosmanpaşa'nın bir kısmı ikişer katlı binalardan oluşuyor. Seçimlerden önce iki katlı binaları üç kata çıkartacaklarının sözünü verdiklerini söyleyen Avcı, bunun birinci adımını gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi. Avcı, 2019'u içinde dev yatırımlarla birlikte bütçede 4,5 milyon TL karla kapattıklarını, 2020'de ise 10 milyon TL'lik bir kar hedeflerinin olduğunu söyleyerek yatırımların süreceğinin sinyallerini verdi.
BU PARKTA HEYKELLER KONUŞUYOR
Altıeylül Belediyesi, çocuklar için ilginç bir projeye imza attı. Dinkçiler Mahallesi'nde henüz açılışı gerçekleşmeyen Sabri Uğur Millet Kıraathanesi'nin restorasyon ve park çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, çocuklara masal ve fıkra anlatan masal kahramanlarını parka koyarak ilginç bir projeyi hayata geçirdi.
MASAL ANLATIYORLAR
Aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar Hacivat ve Karagöz, Keloğlan ile Nasrettin hocanın heykellerinde bulunan düğmeye basarak masal ve fıkra dinleyerek gün boyu eğleniyor. 8 bin 390 metrekare alanda bulunan ve içerisinde restaurant, millet kıraathanesi, mescit bulunan yapı 1909 yılında İmalat-ı Harbiye tarafından Baruthane olarak yaptırılan tarihi binanın restorasyonu Altıeylül Belediyesi tarafından yeniden kimlik kazandırılarak vatandaşın kullanımına kazandırıldı. Özelikle çocuklar masal, hikaye ve fıkra anlatan heykellerle yakından ilgileniyor.
ÇOCUKLARIMIZ KENDİ DEĞERLERİNİ ÖĞRENSİN
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, çocukların bu tarz alanlara ihtiyacının daha çok olduğu bir bölgeye bunu kurduklarını belirtti. Avcı, "Buraya da Balıkesirimiz'de efsane olmuş belediyecilik açısından Balıkesir'e mühür vurmuş rahmetli Belediye Başkanımız Sabri Uğur'un ismini verdik. Bu tarihi Baruthanemizi, Cumhurbaşkanımzın bize öğütlediği Millet Kıraathanesi olarak hem çocuklarımızın ders çalışabileceği, hem de çay-kahve ikramında bulunabileceğimiz ve vatandaşımızın da burada nefes alabileceği güzel bir ortam haline getirdik. Çocuklarımız kendi değerlerini öğrensin istiyoruz" dedi.