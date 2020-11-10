Türk hekimleri başardı! Kovid-19 tedavisinde "skorlama" çalışması

Bilim insanları, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayından itibaren hastaneye başvuran ve test sonuçları pozitif çıkan hasta grubunu incelemeye aldı. Yaklaşık 5 ay süren ve sonuçları "European Review for Medical and Pharmacological Sciences" tıp dergisinde yayımlanan skorlama çalışmasıyla; Kovid hastalarının kan ve klinik durumlarına göre erken evrede tedavi planlamasını yapmak mümkün olabilecek.

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Suat Doğancı, çalışmanın detaylarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Birçok hastaya "pozitif" tanısı konulduğunu belirten Doğancı, "Özellikle hastaneye yatma ihtiyacı olan hastalarda 'Kovid pozitif' tanısı konulduktan sonra hastaların ilk hastaneye geliş laboratuvar ve klinikleriyle alakalı verileri değerlendirip bu hastaların hangisinin kötüleşip hangisinin kötüleşmeyeceğini tespite yönelik bir skorlamaydı. Yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların erken tespiti ve bu hastalara zamanında müdahale edilmesi hayati önem taşıyor. Buradaki skorlamanın temel amacı buydu. Hastaların geldiklerindeki verilerinden yola çıkarak bu hastalara bir skorlama yapıp, onun üzerinden 'bu hastalar kötüleşebilir' veya 'kaybedilebilir' şeklinde bir öngörümüz olursa daha çabuk bir şekilde gerekli tedavilerin verilmesini sağlayıp kurtarabileceğimiz hasta sayısını artırmayı amaçladık. Buna yönelik olarak yaptığımız çalışmada mevcut veriler ışığında yazımız geçen hafta itibarıyla da basıldı. İsteyen meslektaşlarımız bunu ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.