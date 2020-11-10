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Salgına karşı geliştirilen aşılarda gelinen son durum!

Küresel ilaç üreticileri ve araştırma merkezleri, salgını sonlandırabilecek Covid-19 aşıları üzerinde çalışıyor ve bir kısmı on binlerce katılımcıyı içeren son aşama klinik deneylerinden olumlu sonuçlar alıyor. Bilim insanları başarıya ulaşmaya en yakın adayın ise Pfizer/Biontech tarafından geliştirilen aşı adayı olduğunu açıkladı. Peki aşı çalışmalarında gelinen son durum nedir? Aşı ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı haberin devamında...

10.11.2020 10:32 - Son Güncelleme: 10.11.2020 10:50
Koronavirüse karşı geliştirilen aşılarda gelinen son durum!

DÜNYADA CORONA VİRÜSE KARŞI KAÇ AŞI GELİŞTİRİLİYOR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 30 Ekim itibariyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 35 aşı adayı klinik deneme, 180 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

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Koronavirüse karşı geliştirilen aşılarda gelinen son durum!

NTV'nin haberine göre, küresel aşı yarışında sona ulaşamaya çok yakın 9 potansiyel koronavirüs aşısı yer alıyor. İnsan deneylerinin son aşamasına gelen Moderna, Oxford/AstraZeneca, CanSino, SinoPharm, JohnsonJohnson, BioNTech/Pfizer, Gamaleya Enstitüsü, Sanofi/GSK ve Sinofarm'ın aşıları şu anda dünya genelinde onbinlerce gönüllü üzerinde test ediliyor.

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılarda gelinen son durum!

BAŞARIYA ULAŞMAYA EN YAKIN AŞI ADAYI HANGİSİ?

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, corona virüs aşısı için son aşamada devam eden klinik deneylerin sonuçlarını ilk duyuran şirketler oldu. 43 binden fazla gönüllünün katıldığı çalışmada, Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının enfeksiyonu yüzde 90'dan fazla önlediği ifade edildi.

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılarda gelinen son durum!

Bununla birlikte, Kasım ayında ABD'li biyoteknoloji firması Moderna'nın, Kasım veya Aralık aylarında ise Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıların 3. aşama klinik deneylerinin sonuçlarının açıklanması bekleniyor. ABD'li Johnson & Johnson da bu yılın sonuna doğru geliştirdiği aşının etkili olp olmayacağının belli olacağını açıkladı.

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılarda gelinen son durum!

PFIZER/BIONTECH DİĞER ADAYLARIN ÖNÜNE NASIL GEÇTİ?

Bilim insanları, klinik denemelerin corona virüs ile doğal olarak enfekte olan kişilere dayandığını, bu nedenle sonuçların elde edilmesinin ne kadar süreceğinin büyük ölçüde testlerin yapıldığı bölgede virüsün ne kadar yaygın olduğuna bağlı olduğunu söyledi. Bu kapsamda her aşı üreticisi, çalışmalarından sonuç almak için belirli sayıda enfeksiyonu tetiklemeyi hedefliyor.

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