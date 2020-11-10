Salgına karşı geliştirilen aşılarda gelinen son durum!
Küresel ilaç üreticileri ve araştırma merkezleri, salgını sonlandırabilecek Covid-19 aşıları üzerinde çalışıyor ve bir kısmı on binlerce katılımcıyı içeren son aşama klinik deneylerinden olumlu sonuçlar alıyor. Bilim insanları başarıya ulaşmaya en yakın adayın ise Pfizer/Biontech tarafından geliştirilen aşı adayı olduğunu açıkladı. Peki aşı çalışmalarında gelinen son durum nedir? Aşı ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı haberin devamında...
NTV'nin haberine göre, küresel aşı yarışında sona ulaşamaya çok yakın 9 potansiyel koronavirüs aşısı yer alıyor. İnsan deneylerinin son aşamasına gelen Moderna, Oxford/AstraZeneca, CanSino, SinoPharm, JohnsonJohnson, BioNTech/Pfizer, Gamaleya Enstitüsü, Sanofi/GSK ve Sinofarm'ın aşıları şu anda dünya genelinde onbinlerce gönüllü üzerinde test ediliyor.
BAŞARIYA ULAŞMAYA EN YAKIN AŞI ADAYI HANGİSİ?
ABD'li ilaç üreticisi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, corona virüs aşısı için son aşamada devam eden klinik deneylerin sonuçlarını ilk duyuran şirketler oldu. 43 binden fazla gönüllünün katıldığı çalışmada, Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının enfeksiyonu yüzde 90'dan fazla önlediği ifade edildi.
Bununla birlikte, Kasım ayında ABD'li biyoteknoloji firması Moderna'nın, Kasım veya Aralık aylarında ise Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıların 3. aşama klinik deneylerinin sonuçlarının açıklanması bekleniyor. ABD'li Johnson & Johnson da bu yılın sonuna doğru geliştirdiği aşının etkili olp olmayacağının belli olacağını açıkladı.
PFIZER/BIONTECH DİĞER ADAYLARIN ÖNÜNE NASIL GEÇTİ?
Bilim insanları, klinik denemelerin corona virüs ile doğal olarak enfekte olan kişilere dayandığını, bu nedenle sonuçların elde edilmesinin ne kadar süreceğinin büyük ölçüde testlerin yapıldığı bölgede virüsün ne kadar yaygın olduğuna bağlı olduğunu söyledi. Bu kapsamda her aşı üreticisi, çalışmalarından sonuç almak için belirli sayıda enfeksiyonu tetiklemeyi hedefliyor.