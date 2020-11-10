Salgına karşı geliştirilen aşılarda gelinen son durum!

PFIZER/BIONTECH DİĞER ADAYLARIN ÖNÜNE NASIL GEÇTİ?

Bilim insanları, klinik denemelerin corona virüs ile doğal olarak enfekte olan kişilere dayandığını, bu nedenle sonuçların elde edilmesinin ne kadar süreceğinin büyük ölçüde testlerin yapıldığı bölgede virüsün ne kadar yaygın olduğuna bağlı olduğunu söyledi. Bu kapsamda her aşı üreticisi, çalışmalarından sonuç almak için belirli sayıda enfeksiyonu tetiklemeyi hedefliyor.