



'ÇOCUK DÜZELENE KADAR EVDE KALSIN'

Ailelere büyük iş düştüğünü kaydeden Prof. Dr. Tezer, "Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Burada pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik var ise lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar. Eğer çocuğun ateşi varsa burnu akıyorsa ishali varsa kas ağrıları varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler. Yakın bir sağlık kuruluşuna götürüp muayene ettirsinler ya da evde izlesinler. Çocuk düzelene kadar evde kalsın. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de de tüm Avrupa'da olduğu gibi okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır; ama halk, aileler kurallara uymazsa elbette ki okullarda da vaka sayıları artarak devam ederse tekrar kapatılması gündeme gelecektir" diye konuştu.



'BULAŞICILIK KAT SAYISI ARTMIŞ DURUMDA'

Prof. Dr. Tezer, koronavirüsün sürekli mutasyona uğradığını ve zaten mutasyona uğramak için müteahhit olan bir virüs olduğunu söyledi. Bu mutasyonun her zaman kötü anlamda ya da iyi anlamda olmadığına dikkat çeken Tezer, "Mutasyona uğraması aşı çalışmasında önemli. Çünkü ürettiğiniz o tip aşıda etkinliği olmayabilir. Ancak açıklamalar bu mutasyonların aşı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı yönünde. Mutasyona uğrayabilir, bulaşıcılığı artabilir ki şu günlerde bulaşıcılık kat sayısı da artmış durumda. Avrupa'da, Amerika'da özellikle son 15 gün içinde vaka sayılarının katlanarak arttığını görebiliyoruz. Bu vaka artışlarının olmasıyla Avrupa'da gece belli bir saatten sonra sokağa çıkmanın yasaklanması, bazı ülkelerde tüm ülkeyi kapsayacak şekilde bazı ülkelerde de lokal bölgeleri kapsayacak şekilde kısıtlamalar geldi" dedi.