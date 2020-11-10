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    • 10.11.2020 20:32
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    SON DAKİKA: koronavirüs sayılarını duyurdu | Kovid-19 tablosu

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. , Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın" ifadelerine yer verdi.

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 10 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    "MASKE TAKIN"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın" ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | Kovid-19 tablosu