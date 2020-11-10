Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 10 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

"MASKE TAKIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın" ifadelerine yer verdi.