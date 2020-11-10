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    • 10.11.2020 17:55
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    Kasım ayının başlamasıyla birlikte sorgulaması arama motorları üzerinden sıkça araştırılmaya başlandı. Her yıl heyecanla beklenen ve kutlanan, eğitimlerin vazgeçilmezi olan öğretmenlere sürprizler yapılır, hediyeler verilir. Öğretmenleriyle paylaşmak isteyenler ya da sosyal medya hesaplarından tüm eğitimcilere ulaşmak isteyenler için ni derledik.

    takvim.com.tr
    24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ilkokul kısa 2 kıtalık-4 kıtalık 24 Kasım şiirleri

    Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri ( 24 Kasım Öğretmenler Günü ) olarak kutlanmaktadır. 2 ve 4 kıtalık Öğretmenler Günü şiirlerini sosyal medya veya Whatsapp aracılığı ile göndermek isteyenler araştırmalar yapıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ilkokul kısa 2 kıtalık-4 kıtalık 24 Kasım şiirleri haberimizde yer alıyor. En güzel ve anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerini derledik.

    24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

    BENİM CANIM ÖĞRETMENİM ŞİİRİ

    Bir çok şeyler öğrettin,
    Yaramazlıklarıma sabrettin,
    Hatalarımı düzelttin,
    Benim Canım Öğretmenim.
    Sen bir gül gibisin,
    Bize hep gülümsersin,
    Bilirim bizi seversin,
    Benim Canım Öğretmenim.

    Atatürk'ü översin,
    Onu örnek alın dersin,
    En iyi olmamızı istersin,
    Benim Canım Öğretmenim.
    Birbirinizi sevin dersin,
    Hepimizi seversin,
    Barışın güzel olduğunu söylersin,
    Benim Canım Öğretmenim

    SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

    Sevgili öğretmenim,
    İnan sen bir ışıksın.
    Yanarsın gece gündüz.
    Aydınlatırsın bizi.

    Doğruyu, güzeli,
    Bize sen öğretirsin.
    Vatanıma sevgiyi,
    Kalbimize sen korsun.

    ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

    Benim Canım Öğretmenim

    Öğrenci bir fidandır,

    Öğretmen yağmur.

    Azıcık ıslatsa

    Büyüyüp ağaç olur.

    Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

    Öğrenciye okumayı öğreten.

    Eli kalem tutmazken

    Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

    CANIM ÖĞRETMENİM!

    Bilmezdim okuttun dönmez dilimi,

    Yazar eyledin sen tutmaz elimi

    Bize mi adadın öğretmenim kendini,

    Canım öğretmenim ilimden bir gömleksin.

    Koruyup gözetip sakındın gözünde,

    İçime sevgi dolduran gülen yüzünde,

    Yıkılmaz bir çınarsın sen özünle,

    Canım öğretmenim içimde bir yüreksin.

    Bizim başarımızdı bütün emelin,

    Sen üzülme solmasın hiç cemalin,

    Gideceğim, gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'in,

    Canım öğretmenim sen önümde bir direksin.

    Suçumu bağışlayıp hep af edersin,

    Kötülüğe karşı iyiliği seçersin,

    Bizim çilemizi hep sen çekersin,

    Canım öğretmenim dilimde bir dileksin.

    Büyüyüp kendi yolumu bulursam,

    Kötülüğe haksızlığa karşı durursam,

    Ben de bir gün öğretmen olursam,

    Canım öğretmenim önümde bir örneksin

    GÜL YILMAZ

    SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

    Sevgisinin sonu yok,

    Kalbinin şefkati çok,

    Gönlü büyük, gözü tok,

    Sevgili öğretmenim.

    Bilgisi ışık saçar,

    Sözleri gönül açar,

    Ruhum sevinçen uçar,

    Sevgili öğretmenim.

    Bekliyoruz yolunu,

    Sardık sağla solunu,

    Uzat bize kolunu

    Sevgili öğretmenim.

    Toplandık dizi, dizi,

    Sev, okşa hepimizi,

    Sensin okutan bizi,

    Sevgili öğretmenim.

    Doğru yol gösterirsin,

    Okutur, eğitirsin,

    Bize bilgi verirsin,

    Sevgili öğretmenim.

    Seni candan severiz,

    Saygı duyar överiz,

    Ellerinden öperiz,

    Sevgili öğretmenim!..

    Ali Osman ATAK

    ÖĞRETMENİME

    Kalem, silgi, defter

    Sen yoksan neye yarar.

    Küçücük parmaklarım,

    Nasıl harfleri arar.

    Senden hiç ayrılamam,

    Ailem gibisin benim.

    Öğretmenler gününde,

    Çokça öpülsün ellerin

    Öğretmenim

    Güler yüzlü öğretmenim,
    Bir tanesin, canım benim.
    Masallarla bilmeceler,
    Anlatırsın neler neler...

    Kalemimi tutamazken
    Kitabımı açamazken
    Bir de baktım yazıyorum,
    Sular gibi okuyorum.
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