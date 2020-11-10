24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ilkokul kısa 2 kıtalık-4 kıtalık 24 Kasım şiirleri

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

BENİM CANIM ÖĞRETMENİM ŞİİRİ

Bir çok şeyler öğrettin,

Yaramazlıklarıma sabrettin,

Hatalarımı düzelttin,

Benim Canım Öğretmenim.

Sen bir gül gibisin,

Bize hep gülümsersin,

Bilirim bizi seversin,

Benim Canım Öğretmenim.

Atatürk'ü översin,

Onu örnek alın dersin,

En iyi olmamızı istersin,

Benim Canım Öğretmenim.

Birbirinizi sevin dersin,

Hepimizi seversin,

Barışın güzel olduğunu söylersin,

Benim Canım Öğretmenim