En güzel Atatürk fotoğrafları! 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Atatürk resimleri!

10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü en güzel Atatürk fotoğrafları! Birbirinden güzel Atatürk resimleri vatandaşların sorguladığı konulardan birisi. 10 Kasım 1938 günü sabah saat 9'u 5 geçe Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrıldı. Atatürk'ün ölüm yıldönümünde her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Atatürk resimleri de arama motorlarında sorgulanıyor ve sosyal medyada paylaşılıyor.
10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ
Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.
82 Yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 82. Kez başın bir kere daha sağ olsun.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın.
10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.
Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.
Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…
Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her 10 Kasım'da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu.
Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.
Yine bir 10 Kasım ve sen yoksun.. Sensiz geçen 82 yılda boşluğun hiç dolmadı. Mekânın cennet olsun…
Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız … Cumhuriyet ağlıyor.
10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhun şad olsun.
Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun."
Yüzyılımızda, "olmayacak hiçbir şey yoktur." şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur. Ruhun şad olsun."
Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.
Türk Milleti'nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.
Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın. Ruhun şad olsun."
Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. "En büyük eserim" dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir.