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    • 10.11.2020 09:05
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    SON DAKİKA: 'da te yeni dönem! olmadan girilmiyor

    'daki vaka sayılarında yaşanan artış sonrası il genelinde kritik kararlar alındı. Esenler'de İlçe Hıfzısıhha Kurulu harekete geçerek Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi’ne girişlerde zorunluluğu getirdi. Beyoğlu'nda ise belediye pazar esnafına HES kodu zorunluluğu getirildiğini açıkladı. HES kodu olmadan cadde ve meydanlara giriş yapanlara ise cezai işlem uygulanacak. İşte İstanbul'daki son dakika koronavirüs gelişmesinin detayları...

    İstanbul'da koronada yeni dönem! HES kodu olmadan girilmiyor

    Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Beyoğlu Belediyesi İstanbul'daki koronavirüs vakalarının artması sonrası son dakika kararları aldı. Daha önce kamu kurum ve kuruluşlara girişte zorunlu tutulan Hayat Eve Sığar (HES) kodu, insan yoğunluğunun fazla olduğu meydanlarda da geçerli olacak.

    UYMAYANA CEZA GELECEK
    Bu kapsamda 5 Kasım'da toplanan Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki vaka sayılarını azaltmak ve yayılma hızını önlemek için Dörtyol Meydanı ile yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi'ne HES kodu ile girilmesine karar verdi. HES kodu olmayanların meydan ve caddeye alınmayacağı, kaçak giriş yapanlara ise cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

    Bir diğer önlem ise Beyoğlu Belediyesi'nden geldi. Belediyenin hizmet binalarında ve ilçede bulunan işletmelerde zorunlu hale getirdiği "Güvenli Alan" uygulamasını semt pazarlarına da taşıdı.

    Pazar esnafı da ilçede kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında HES kodunu görevlilere göstererek tezgah açabilecek.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da koronavirüste yeni dönem! HES kodu olmadan girilmiyor