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    • 09.11.2020 13:38
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    SON DAKİKA: 'da olmadan girilemeyecek yerler belli oldu! İşte o ilçeler ve noktalar

    Türkiye genelinde vaka sayıları artarken, vakaların yüzde 40'ının bulunduğu 'da birbiri ardına yeni önlemler alınıyor. İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararlar neticesinde il genelinde olmadan girilemeyecek noktalar açıklandı. İşte İstanbul'da HES kodu olmadan girilemeyecek konumlar ve bulunduğu ilçeler...

    İstanbul'da HES kodu olmadan girilemeyecek yerler belli oldu

    Dünyada ve Türkiye'de kontrollü sosyal hayatta tedbirlere yeterince uyulmaması ile yeniden tırmanışa geçen koronavirüs vakalarında korkutan bir tablo oluştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sık sık uyardığı şehirlerin başında İstanbul gelirken bugün kritik bir son dakika kararı ile tedbirlere yeni bir boyut geldi.

    Kovid-19 önlemek amacıyla Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede yeni tedbirleri hayata geçirdi. Bu kapsamda meydanlar bile değerlendirmeye alındı.

    İSTANBUL'DA 2 KRİTİK NOKTAYA KISITLAMA
    Esenler ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında biri cadde olmak üzere 2 kritik meydana açık hava olmasına rağmen yüksek risk nedeniyle kısıtlama getirildi. Buna göre bu noktalara çıkacak vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.

    DÖRTYOL MEYDANI
    Esenler'de yoğunluğu ile bilinen Dörtyol Meydanı tedbirlerin getirildiği ilk nokta. Yoğunluğu ile bilinen Dörtyol Meydanı artık HES kodu olmayan ve böylece risk durumu bilinmeyen vatandaşlara kapalı.

    DAVUTPAŞA CADDESİ DE KAPATILDI
    Aynı son dakika kararı kapsamında Hıfzısıhha Kurulu'nun dikkat çektiği ve kısıtladığı noktaların ikincisi ise İstanbul'un Esenler ilçesinde yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi oldu. Dörtyol'a olduğu gibi Davutpaşa Caddesi'ne de HES kodu ile girilmesi kararı alındı.

    KURUL TOPLANDI, GÜNDEME GELDİ VE KARAR AÇIKLANDI
    Artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla 5 Kasım'da toplanan Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki vaka sayılarını azaltmak ve yayılma hızını önlemek için bir dizi tedbir aldı. Tedbirler kapsamında, kurul, Esenler'in en büyük meydanı olan Dörtyol Meydanı ile yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi'ne Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilmesi kararını aldı.

    TAVİZ YOK, ŞARTLARI KARŞILAMAYAN KİMSE ALINMIYOR
    Ayrıca, ilçedeki kapalı ve açık pazar alanlarında tezgah kuran pazarcılara ve çalışanlara da HES kodu zorunluluğu getirildi. HES kodu bulunmayanlar meydan ve caddeye alınmazken, kaçak giriş yapanlara cezai işlem yapılacağı bildirildi.
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