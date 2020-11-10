



PANDEMİ İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI



Türkiye'nin orman varlığını artırmanın yanı sıra, aynı zamanda toplumda ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi, çevresel farkındalığı artırmayı ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeyi amaçlayan sosyal bir etkinlik olan "GELECEĞE NEFES" Ağaçlandırma Projesi kapsamında, bu yıl pandemi süreçlerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından tüm çalışmalar titizlikle yürütüldü. Etkinliğin bütün illerde ve ilçelerde pandemi kurallarına uygun bir şekilde sorunsuz ilerleyebilmesi için valiliklerin koordinasyonunda, kamu kurumları, il milli eğitim müdürlükleri, belediyeler, askeri birlikler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri gibi sürece katılımında gereklilik ve yarar görülen her taraf ile koordinasyon toplantıları yapıldı.



BAHÇELERİNE FİDAN DİKMEK İSTEYENLERE BEDELSİZ FİDAN



PANDEMİ nedeniyle, etkinlik sahalarına gidemeyip kampanyaya uzaktan katılım sağlamak isteyen vatandaşlara, yaşadıkları ortamı güzelleştirmeleri ve yeşil örtüyü geliştirmek amacıyla evlerinin etrafına veya site bahçelerine fidan dikmelerini teşvik etmek için talep edenlere bedelsiz fidan verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen "Tohumdan Ormana Projesi" kapsamında, ilk ve ortaokula giden yaklaşık 12 milyon öğrenciye, bedelsiz verilecek tohum setleri, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla dağıtıldı. Çocukların bu tohumlar ile evlerinde kapta fidan üretimi yapmaları sağlanacak.