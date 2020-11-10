Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde yaşayan engelli Y.A.'nın, H.Ç. isimli kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı.

Ekipler, Y.A. ve H.Ç.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Y.A.'nın H.Ç.'yi 300 lira karşılığında panelvan minibüsünde fuhşa zorladığı tespit edildi.

'PARAYI EŞİT OLARAK BÖLÜŞÜYORDUK'

Düzenlenen operasyonla Y.A. yakalanarak, gözaltına alındı. H.Ç. ise emniyete götürüldü. H.Ç., ifadesinde, Y.A.'nın kendisini fuhşa zorladığını, parayı da eşit olarak bölüştürdüğünü anlattı.

Y.A., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.