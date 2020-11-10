Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.11.2020 14:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.11.2020 14:00
    ABONE OL

    Putin, 'daki in uzun vadeli barış sağlamasını umduğunu açıkladı!

    Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı , 'da ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Attığımız bu son adımların, ve halkları için uzun vadeli barışı sağlayacağını umuyorum." açıklamasında bulundu.

    Putin'den ateşkes hakkında açıklama!

    Rusya Devlet Başkanı , 'da ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Attığımız bu son adımların, Azerbaycan ve Ermenistan halkları için uzun vadeli barışı sağlayacağını umuyorum." dedi.

    Putin, Şangay İşbirliği Örgütü liderler zirvesine video konferans yöntemiyle katılarak, dün gece ile arasında varılan ateşkes kararını değerlendirdi.

    Karabağ'da yaşananları "trajedi" olarak tanımlayan Putin, "Kan dökülmesini durduracak anlaşmalara vardığımızı büyük bir memnuniyetle belirtmek istiyorum. Attığımız bu son adımların, Azerbaycan ve Ermenistan halkları için uzun vadeli barışı sağlayacağını umuyorum." diye konuştu.

    Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00.00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.

    Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

    Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.

    haberin devamı
    haberin devamı
    haberin devamı
    haberin devamı

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Putin, Dağlık Karabağ'daki ateşkesin uzun vadeli barış sağlamasını umduğunu açıkladı!