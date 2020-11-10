Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.11.2020 13:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.11.2020 13:38
    ABONE OL

    Ulaştırma ve duyurdu! Gemi işlemleri artık e-Devlet'ten yapılabilecek

    Ulaştırma ve , gemicilik işlemlerinin de e-Devlet ortamına aktarıldığını ifade etti. Karaismailoğlu, "Verilen e-Devlet hizmetimiz sayesinde liman başkanlıklarında teması en aza indirerek, koronavirüsle mücadele kapsamında hem vatandaşımızın hem de personelimizin sağlığının korunmasına katkı sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

    Bakan duyurdu! Artık o işlemler e- Devlet'ten yapılacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşların gemi işlemlerindeki bilgi sorgulama, ilk kayıt, nakil-terkin başvurusu işlemleri ve ödemelerini e-Devlet aracılığıyla online gerçekleştirebileceklerini bildirdi.

    Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında gemicilik işlemlerinin de e-Devlet ortamına aktarıldığını ifade etti.

    Söz konusu hizmetle vatandaşların, bilgi sorgulama, ilk kayıt, nakil-terkin başvurusu ve ödeme işlemlerini online olarak gerçekleştirebileceğini vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

    "Dijital dönüşümle birlikte Türk bayraklı gemilerdeki hizmet kalitesi ve hızı artacak. Verilen e-Devlet hizmetimiz sayesinde liman başkanlıklarında teması en aza indirerek, koronavirüsle mücadele kapsamında hem vatandaşımızın hem de personelimizin sağlığının korunmasına katkı sağlamış olacağız."

    İş sadece imza atmaya kalacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise konunun ayrıntıları paylaşıldı.

    Açıklamada, "e-Devlet uygulaması ile Milli Gemi Sicili, Türk Uluslararası Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğü'ne kayıtlı gemi ve su araçları ile alakalı başvuru, bilgi sorgulama ve ödeme gibi birçok işlemin vatandaşlarımızın liman başkanlıklarına gitmelerine gerek kalmadan elektronik ortamda yapılmasını sağlayacağız." ifadelerine yer verildi.

    Böylece vatandaşların liman başkanlıklarına gitmeden gemi satışı gibi işlemler için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün "Web Tapu" uygulamasına benzer şekilde, işlemlerin büyük bir bölümünün elektronik ortamda gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, vatandaşın kendisine verilen randevu saatinde sadece imza atmak için liman başkanlığına gideceği vurgulandı.

    Açıklamada, bu sayede vatandaşın ulaşım, liman başkanlıklarında bekleme ve belge toplamak için harcayacağı sürenin de önemli ölçüde azalacağı kaydedildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu! Gemi işlemleri artık e-Devlet'ten yapılabilecek