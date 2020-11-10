Böylece vatandaşların liman başkanlıklarına gitmeden gemi satışı gibi işlemler için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün "Web Tapu" uygulamasına benzer şekilde, işlemlerin büyük bir bölümünün elektronik ortamda gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, vatandaşın kendisine verilen randevu saatinde sadece imza atmak için liman başkanlığına gideceği vurgulandı.

Açıklamada, bu sayede vatandaşın ulaşım, liman başkanlıklarında bekleme ve belge toplamak için harcayacağı sürenin de önemli ölçüde azalacağı kaydedildi.