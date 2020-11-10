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    • 10.11.2020 12:44
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    SON DAKİKA: : Türki kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz

    Dün gece yaşanan son dakika gelişmesiyle , 'a karşı zafer elde etti ve işgal altındaki topraklarını geri aldı. da yaptığı son dakika açıklamasında " Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan’ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bakan Akar'dan flaş Azerbaycan mesajı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri alması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter sayfasından bir mesaj yayınladı.

    "AZERBAYCAN TÜRKÜ KARDEŞLERİMİZİN ZAFERİNİ KUTLUYORUZ"
    Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi "Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan'ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz.

    "TEK YÜREK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
    İmzalanan Ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz. "
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Azerbaycan Türki kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz