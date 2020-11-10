"AZERBAYCAN TÜRKÜ KARDEŞLERİMİZİN ZAFERİNİ KUTLUYORUZ"

Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi "Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan'ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz.