Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Putin'in Libya bu konuda da devamlı görüştüklerini aktarılan haberde, "Kesin olan bir şey var, ABD ve Fransa başta olmak üzere Batılılar diplomatik oyunun dışında kaldı." ifadesine yer verildi.

Haberde, AGİT Minsk Grubu'nu Dağlık Karabağ konusunda bir çözüm bulamadıkları belirtildi.

ERDOĞAN'DAN YENİ GALİBİYET

"Ermenistan'a taraf ve Türkiye düşmanı olan Fransa için Dağlık Karabağ konusu Suriye ve Libya'dan sonra bir başka başarısızlıktır." değerlendirmesinde bulunulan haberde, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı üstünlüğünün daha çatışmaların ilk gününde açık şekilde görüldüğü vurgulandı.

Haberde, Rus askeri teçhizatının etkisinin Türk teknoloji karşısında sınırlı kaldığı kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan, gece yarısından itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.