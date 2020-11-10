"Bugün gezmiş olduğumuz pazardaki arkadaşlarımızın her biri, odamızla, belediyemiz ve kaymakamlığımız, valiliğimizin koordinasyonunda el birliğiyle artık HES koduyla çalışan ve bunu da müşteri ve hemşehrilerine deklare eden bir pazarda gezdik. Bu yeni bir uygulama. Bu uygulamaya destek olduklarından, katkı verdiklerinden dolayı pazarcı kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, varolsunlar.

Bu ikincisi belki daha da cezbedici. O da şu, bütün semt pazarlarımızda akşama doğru 16.00 ile 19.00 kapanma saatleri arasında bir yoğunluk oluyor. Bunu önleyebilmek için yine odalarımızda şunu paylaştık, 'Sabah saat 07.00 ile öğlen saat 13.00'e kadar bir indirim yapalım, buna var mısınız?' dedik oda başkanlarımıza. Onlar da sağolsunlar, 'Hiç merak etmeyin Sayın Valim, biz odamıza kayıtlı olan 20 bin pazarcı kardeşimizle hasbihal edeceğiz, var olduğumuzu İstanbulumuza, aziz şehrimize göstereceğiz.' dediler."

İstanbul'da semt pazarlarında esnafımız için #HES kodu uygulaması ve "sabahtan öğlene kadar indirim" başladı.



İlk uygulayan ilçelerimizden Esenler'de, Belediye Başkanı @mt_goksu ve Pazarcılar Odası Başkan Vekili M. Emin Tanış ile Adem Baştürk Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret ettik. pic.twitter.com/awwBqziLEK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 10, 2020

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise "Sayın Valimizin İstanbul ile ilgili ortaya koymuş olduğu vizyon çerçevesince ilk uygulamaya başlayan belediye ve kaymakamlıktan bir tanesi olduk. Bundan sonra Esenler'deki bütün pazarlarda, pazarcılarımızdan HES kodu arıyoruz ve HES kodu olmayanlara da pazar kurdurmuyoruz. Pandemi süreci, toplumsal olarak hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir konudur. Bu konuda İstanbul Valiliğimizin öncülüğünde ortaya konulan bütün vizyonları en hızlı şekilde harekete geçirmeye hazırız." dedi.