Son dakikalarda İstanbul'da 65 yaş üzere bir sokağa çıkma yasağı olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Bu bağlamda İstanbul 65 yaş üstü sokağa çıkma kararı ve saatleri merak edilmeye başlandı. İstanbul Valiliği'nden merak edilen konu hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak edilenler...

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

PAZARLARDA HES KODU UYGULAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da semt pazarlarında esnaf için HES kodu uygulamasının ve "Sabahtan öğlene kadar indirim"in başladığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da semt pazarlarında esnafımız için HES kodu uygulaması ve 'sabahtan öğlene kadar indirim' başladı. İlk uygulayan ilçelerimizden Esenler'de, Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Pazarcılar Odası Başkan Vekili M. Emin Tanış ile Adem Baştürk Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret ettik." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, Vali Yerlikaya ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun pazar yerindeki incelemesi ve burada yaptıkları açıklamaların yer aldığı bir görüntü de yer aldı.

Vali Yerlikaya, görüntüde yer alan açıklamasında, "Koronavirüs önlemleriyle ilgili pazarcı kardeşlerimiz ve buraya gelen hemşehrilerimizin davranışlarını, kendi önlemleriyle ilgili bu hassasiyete riayetlerini gözlemlemeye geldik. Biliyorsunuz İstanbul'da 462 semt pazarımız var ve bunların şehrimize hizmetinin önemi çok büyük. Geçen hafta sonu İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz Bey, Pazarcılar Odası Başkanımız Mesut Şengün Bey ile beraber oturduk, istişare ettik.

Bu 50 bin arkadaşımız, İstanbul gibi dünyanın 14. büyük metropolünde 16 buçuk milyon hemşehrimizle devamlı karşı karşıya ve onlara hizmet veriyor. Artık onlar da HES kodunu uygulasın." diye konuştu.