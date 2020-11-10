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    • 10.11.2020 14:39
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    SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan '' açıklaması: Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır

    Son dakika haberine göre, , "Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son lerde de bu mesajı açıkça verdiler." açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasında kararlı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin." dedi.

    AA
    Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kıbrıs' açıklaması
    , "Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler." açıklamasında bulundu.



    KİMSE BEKLEMESİN
    Bakan Çavuşoğlu, "(Doğu Akdeniz) Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur" dedi.


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