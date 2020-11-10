Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler." açıklamasında bulundu.
KİMSE BEKLEMESİN
Bakan Çavuşoğlu, "(Doğu Akdeniz) Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
KİMSE BEKLEMESİN
Bakan Çavuşoğlu, "(Doğu Akdeniz) Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur" dedi.
Ayrıntılar geliyor...