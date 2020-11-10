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    • 10.11.2020 20:11
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    duyurdu: Biri gri kategoride iki oldu

    biri gri kategoride yer alan iki 'lı in olduğunu bildirdi. Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar, terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 196’ya ulaştı.

    AA
    Ölmek istemeyen teslim oluyor

    biri gri kategoride yer alan iki 'lı in olduğunu bildirdi.

    İKNA YOLU İLE TESLİM OLDULAR
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği vurgulanarak, biri gri kategoride yer alan iki terör örgütü mensubunun ikna yolu ile teslim olduğu belirtildi.

    196'YA ULAŞTI
    Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1'i terörden arananlarda gri kategoride yer alan, 2 örgüt mensubu, bugün akşam saatlerinde, güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak'tan bugüne kadar, terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 196'ya ulaşmıştır." ifadelerine yer verildi.

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