İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 3 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin de arasında olduğu 3 örgüt mensubunun, ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu."