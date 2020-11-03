Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.11.2020 20:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.11.2020 20:52
    ABONE OL

    duyurdu: 'ta 3 'lı terörist teslim oldu

    ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, "21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin aralarında olduğu 3 örgüt mensubu 'ta ikna yoluyla teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

    21 yıllık terörist teslim oldu!

    , Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 3 teröristin 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin de arasında olduğu 3 örgüt mensubunun, ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist teslim oldu