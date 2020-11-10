Ankara sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara 65 yaş üstü yasakları nelerdir? Ankara 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri! Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir." denildi.

ANKARA 65 YAŞ ÜSTÜ YASAKLARI NELERDİR?

Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.