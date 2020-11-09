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    • 09.11.2020 12:22
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    Arama motorları üzerinden yüzbinlerce kişi araştırmasını yapıyor. 10 Kasım 1938 yılında saat 09:05’te hayatını kaybeden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk milleti derin yasa boğmuştu. Her yıl aynı tarih ve saatte Cumhuriyet’in kuruyucusu Atatürk’ü anma töreni yapılıyor ve 1 dakika boyunca saygı duruşunda bulunuluyor. Bu güne özel paylaşım yapmak isteyenler en güzel şiirler ve ı araştırmaya başladı.

    takvim.com.tr
    Duygusal 10 Kasım şiirleri! Atatürk ile ilgili 10 Kasım resimli mesajlar

    Bu yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'inci ölüm yıldönümü. Dolayısıyla arama motorlarından binlerce kişi Duygusal 10 Kasım şiirleri! Atatürk ile ilgili 10 Kasım resimli mesajlar sorgulamasını yapıyor. Pandemiden dolayı sosyal medya hesaplarından paylaşmak isteyenler 2, 4, 8 kıtalık uzun ve kısa 10 Kasım şiirlerini incelemek ve içinden seçerek paylaşım yapmak istiyor. Sıkça aranılanlar arasında yer alan Cumhuriyetimizin kuruyucusu Atatürk ile ilgili 10 Kasım resimli mesajlar da haberimizde yer alıyor.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI 10 KASIM ŞİİRLERİ

    10 KASIM GÜNÜ

    Ben de ağlamaklı olurum her 10 Kasım günü.
    Ben de hüzünlenirim, özlerim Atatürk'ü.
    Düşüncelerimde hep o, onun fikirleri,
    Koruyacağız elbette ki kurduğu Cumhuriyeti.

    Ona sunucağız bugün derdiğimiz çiçekleri.
    Onun için okuyacağız en güzel şiirleri.
    Onu anlatacağız bugün yazdığımız yazılarda,
    Çok çalışıp ulaşacağız en güzel yarınlara.

    Birkan Soylu

    ATATÜRK'ÜN GENÇLERİYİZ

    Düşmana savaş açan,
    Vatan için çarpışan,
    Ölümü hiçe sayan,
    Atatürk'ün gençleriyiz.

    Destana destan katan,
    Yurdumuzu kurtaran,
    Modern bir ülke kuran,
    Atatürk'ün gençleriyiz.

    Onsuz O'nu yaşayan,
    İzinden ayrılmayan,
    10 Kasım hüznü duyan,
    Atatürk'ün gençleriyiz.

    10 KASIM ŞİİRİ: MUSTAFA KEMAL SESLENSE

    Yüzyıllar öncesinden
    Yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size
    Ben Mustafa Kemal'im heyy...
    Ben Mustafa Kemal'im.
    Büyük büyük denizlerim vardır benim
    Hürriyeti içmiş dalgalarım.
    Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim
    Ulusumun yarınında sevincim
    Ben Mustafa Kemal'im heyy...
    Karanlığı deler gözlerim.
    Dalgalara binip gelmiş kahraman,
    Gökçe gözlerine türküler yaktığımız...
    Hâni bir güneş doğmuştu ya Samsun'dan
    İşte benim...
    Ben...
    Mustafa Kemal...
    Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda
    Deyip, öyle girdim savaşa
    Komut verdim
    Şahlandı cümle vatan
    Boğdum kör talihi zindanında.
    Bahtı gülen anaları yurdumun
    Gökleri, dağları, denizleri
    Yarınları, güvenip de uyuduğum
    Aslan yeleli ışığı sınırlarımın
    Mehmetleri
    Tutun ellerinden yüreklerinizin
    Sevgilerinizle beni yıkayın.
    Yüzyıllar öncesinden
    Yüzyıllar sonrasından gelir sesim
    Sevdiğim
    Bir tanem
    Türkiye'lim
    Sen varoldukça belli ki
    Ben Mustafa Kemal'im.
    Sen var oldukça belli ki
    Ben Mustafa Kemal'im.
    B.Kemal ÇAĞLAR

    Atatürk Şiiri (Mehmet Necati Öngay)

    Bayrak yarıya çekilmiş,

    Atatürk'üm öldü diye,

    En son yaprak da dökülmüş,

    Atatürk'üm öldü diye

    Sürü yas tutmuş ovada,

    Kuşlar susmuşlar yuvada,

    Rüzgar esmez olmuş dağda,

    Atatürk'üm öldü diye.

    Irmaklar yaslı çağlamış,

    Ağaçlar sessiz ağlamış,

    Vatan karalar bağlamış,

    Atatürk'üm öldü diye

    MUSTAFA KEMAL'LER TÜKENMEZ

    Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir
    Bu vatan bu topraklar cömert
    Kutsal bir ateşim ki ben sönmez
    İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

    Ben de etten kemiktendim elbet
    Ben de bir gün geçecektim elbet
    İki Mustafa Kemal var iyi bilin
    Ben işte o ikincisi sonsuzlukta
    Ruh gibi bir şey görünmez
    İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

    Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda
    Bilimin yapıcılığın aydınlığında
    Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben
    Evrensel yepyeni buluşlarda
    Geriliği kovmuşum ben dönmez
    İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

    Başın mı dertte beni hatırla
    Duy beni en sıkıldığın an
    Baştan sona herşeyiyle bu vatan
    Sakın ağlamasın Kasım'larda Fatih'ler Kanunî'ler ölmez
    İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
    Halim YAGCIOGLU

    10 KASIM TÜRKÜSÜ

    Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,
    Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,
    Ulusun egemen olduğunu
    Özgür olduğunu
    Haykıracağım haykıracağım işte,
    Senin sustuğunca!
    Yolunda yürüyeceğim Atatürk;
    Ana baba oğul kız,
    Dere tepe bucak köy,
    Yeryüzü yaşamalarımla değil
    Oralarda, Senin gittigince!
    Atatürk, taşıyacağım
    Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,
    Senin taşıdığını;
    Yurdun gök ülküsü
    Dalgalanırken,
    Senin bayrağını yücelteceğim.
    Senin çıktığınca.

    F. Hüsnü DAĞLARCA

    ÖZLEDİM

    Ona olan saygım,
    Hiç değişmedi,
    10 Kasım'da özledim,
    O büyük önderi.

    Ona olan sevgim,
    Artarak derinleşti,
    10 Kasım'da özledim,
    O büyük lideri.

    B. Soylu

    ATATÜRK'Ü DUYMAK

    Ulu rüzgâr esmedikçe
    Yaşamak uyumak gibi.
    Kişi ne zaman dinç;
    Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

    Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?
    Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.
    Ekmek olmak için önce
    Buğday olmak gibi.
    Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe
    Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.
    Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene
    Her ışık-kaynak gibi.

    En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,
    Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,
    Daha da yakınsın, daha da sıcak
    Bıraktığın toprak gibi.

    Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,
    Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,
    Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:
    Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.
    Behçet NECATİGİL
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