Bunun üzerine özel harekat ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünden çok sayıda ekip destek için olay yerine geldi. Ekipler, sokağın araç ve yaya trafiğine kapatılmasının ardından düzenledikleri operasyonla zanlıları yakaladı.





Evde yapılan aramada uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilirken 2 şüpheli emniyete götürüldü.





