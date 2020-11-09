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    SON DAKİKA : 'in Kuşadası Körfezi'nde 4.2 şiddetinde deprem oldu

    SON DAKİKA HABERİ... 'ın verilerine göre İzmir'in Menderes ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 23.30'da meydana geldi.

    SON DAKİKA DEPREM: İzmir'in Kuşadası Körfezi'nde 4.2 şiddetinde deprem oldu

    SON DAKİKA HABERİ...Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Kuşadası Körfezi'nin yaklaşık 18 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin 6,98 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

    Depremin merkez üssünün İzmir açıklarına yaklaşık 21 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA DEPREM: İzmir'in Kuşadası Körfezi'nde 4.2 şiddetinde deprem oldu