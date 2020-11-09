SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 12. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar

"HASTALIĞIN NE ZAMAN BİTECEĞİ BELLİ DEĞİL"

233 vatandaşımızı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdik. Türkiye'den memleketlerine dönmek isteyen 90 ülkeden 38 bin yabancıya da destek sunduk.

Sizlerin şahsında yurt dışı misyonlarımız ve merkez teşkilatımızda gece gündüz demeden çalışan personellerimize teşekkür ediyorum.

Mücadele henüz bitmedi. Hastalığın bir süre daha bizimle olacağı görülüyor. Son haftalarda vaka sayıları ürkütücü boyutlara ulaştı. Karamsarlığa kapılmadan hareket ediyoruz. Temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek bu sıkıntılı sürecin de üstesinden geleceğimize inanıyorum.

"DÜNYA YENİ BİR YOL AYRIMINDA"

Salgınla birlikte dünyanın yeni bir yol ayrımına geldiğini görüyoruz. Uluslararası kuruluşlar bu dönemi okumakta yetersiz kalıyorlar. Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine azınlığı, fakir yerine zengini koruyan bir küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir.

Siyasi ve ekonomik arenanın yeniden belirlendiği bir kavşaktayız. Ülkemiz maalesef gerek 2. Dünya Savaşı gerekse Soğuk Savaş sırasında fırsatları değerlendirememiştir.

"LİBYA'DA SAĞLADIĞIMIZ DESTEK İÇ SAVAŞA VE TRABLUS'UN DÜŞMESİNE ENGEL OLMUŞTUR"

Suriye'deki harekatlarla sadece DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristleri sınırlarımızdan uzaklaştırmakla kalmadık aynı zamanda 411 bin Suriyeli kardeşimizin de memleketlerine geri dönüşünü temin ettik. İdlib'de büyük bir göç dalgasının önüne geçtik. İnsani ve vicdani olarak Türkiye adım atmıştır. Suriye'de siyasi çözüm için ayrıca çaba gösteriyoruz. Libya'da sağladığımız destek, iç savaşa ve Trablus'un düşmesine engel oldu. Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz.