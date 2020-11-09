CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da "CHP'de Atatürk'le sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışması yapan hiç kimse olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı" diye karşılık verdi.

KAFTANCIOĞLU'NA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEPKİLER ARTTI

Tartışmanın büyümesi üzerine CHP Genel Merkez yönetimi devreye girmiş ancak, Kaftancıoğlu'nun Atatürk ifadesini kullanmamasının altında "siyasi bir kasıt ya da tercih olmadığı" gerekçesiyle, disiplin kurullarını işletmemişti.