Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.11.2020 23:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.11.2020 23:17
    ABONE OL

    'li mesajında da 'Atatürk' diyemedi

    29 Ekim''de 'Atatürk ifadesini kullanmadığı için 'liler tarafından topa tutulan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı 'nun nedeniyle paylaştığı tweetinde yine Atatürk ifadesini kullanmaması dikkat çekti.

    Sabah
    Canan yine Atatürk diyemedi

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten "Mustafa Kemal" diye söz etmesi, parti içinde tartışmalara neden olmuştu.

    CHP'de bazı milletvekillerinin, "Atatürk" ifadesini kullanmaması nedeniyle sosyal medya hesaplarından tepki gösterdiği Kaftancıoğlu, kendisini suçlayanlara "klavye Atatürkçüsü" sözleriyle tepki göstermişti.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da "CHP'de Atatürk'le sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışması yapan hiç kimse olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı" diye karşılık verdi.

    KAFTANCIOĞLU'NA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEPKİLER ARTTI
    Tartışmanın büyümesi üzerine CHP Genel Merkez yönetimi devreye girmiş ancak, Kaftancıoğlu'nun Atatürk ifadesini kullanmamasının altında "siyasi bir kasıt ya da tercih olmadığı" gerekçesiyle, disiplin kurullarını işletmemişti.

    Muharrem İnce'nin de, "Atatürk'e Mustafa Kemal demek kimin haddine" dediği Canan Kaftancıoğlu akşam saatlerinde attığı tweet ile geri adım atmadığı görüldü.

    YİNE ATATÜRK DİYEMEDİ
    '10 Kasım'     nedeniyle attığı tweette yine 'Atatürk' dememeyi tercih eden Kaftancıoğlu, Zülfü Livaneli'nin 'Böyledir Bizim Sevdamız' şarkısını paylaştı. Gözler yeniden CHP çevrelerine çevrildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP'li Canan Kaftancıoğlu 10 Kasım mesajında da 'Atatürk' diyemedi