Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.11.2020 11:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2020 11:22
    ABONE OL

    'nın şehir merkezlerindeki eylemlerde kullanacağı mühimmat ele geçirildi

    ’da terör örgütü / tarafından şehir merkezlerinde yapılması planlanan eylemlerde kullanılmak üzere yurt dışından gönderildiği belirlenen mühimmat ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler yerinde imha edildi.

    Şehir merkezlerindeki eylemlerde kullanacaklardı!

    Bağlar ilçesi Alatosun Mahallesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda / terör örgütü tarafından, başta şehir merkezleri olmak üzere, yurt içinde yapılması planlanan eylemlerde kullanılmak üzere yurt dışında hazırlanarak kuryeler vasıtasıyla gönderilen mühimmat ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

    'de imal edildiği değerlendirilen 7 adet 120 milimetre çok namlulu roketatar mühimmatı ile 2 adet 90 milimetre çok namlulu roketatar mühimmatı, Rus menşei 3 RPG-7 antitank mühimmatı, 4 sevk fişeği, 8 müsademeli tapa, 3 radyo frekanslı zaman ayarlı el yapımı yapımında kullanılan role sistemi ele geçirildi. Malzemeler, yapılan incelemenin ardından imha edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel PKK'nın şehir merkezlerindeki eylemlerde kullanacağı mühimmat ele geçirildi