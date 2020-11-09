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    • 09.11.2020 08:58
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    SON DAKİKA: 'da kademeli mesai uygulaması sanayide başladı

    Artan vaka sayısıyla mücadele kapsamında genelinde kademeli mesai uygulaması bugün resmen başladı. Buna göre sanayi kesiminde çalışan işçiler bugün itibarıyla saat 07.00'de işbaşı yapacak.

    Dikkat! İstanbul'da bugün resmen başladı

    İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, virüsle mücadele kapsamında 'Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması' kararı alındı. Kararın ardından işçiler, virüs tedbirleri kapsamında erken saatte işe başladı.

    Virüsün tüm toplumun problemi olduğunu belirten fabrikanın sahibi Cem Baybör, "Valilik açıklama yapmış, sabah 07.00'da başlayın diye, biz de kurallara uyduk. 07.00'da başladık çalışmaya. İşçiler geldi, böyle bir kural varsa, yasa varsa herkes uyacak. Pandemi herkesi problemi. Normalde işe giriş saati, çıkış saati hep aynı olduğundan pandemiden dolayı sıkıntı yaşanıyordu. O yüzden 07.00'ye alınan saatler çok mantıklı oldu. Herkes aynı saatte işe gelmiyor, aynı saatte çıkmıyor. O yüzden güzel" diye konuştu.

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