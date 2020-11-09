EBA ders programı 9-13 Kasım 2020! İlkokul ortaokul lise EBA canlı ders giriş ekranı!

9-13 Kasım EBA ders programı! İlkokul ortaokul lise EBA ders programı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte öğrenciler uzaktan eğitim için ekran başına geçti. Bu hafta hangi derslerin olduğu ise merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, 9-13 Kasım EBA ders programında hangi dersler var? İşte merak edilen dersler ve EBA canlı ders giriş sayfası!
EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI
EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI
EBA LİSE DERS PROGRAMI
EBA CANLI DERSE NASIL GİRİLİR?
Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. "Katıl" düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.
Canlı dersinize 10 dakika kala EBA'ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde "Derse Katıl" düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.
EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, eba.gov.tr'ye girildikten sonra, önce öğrenci butonuna sonra EBA Hesabı Oluştur butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:
-EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.
-e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas
-EBA hesabın için yeni şifreni belirle.
-Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve Şifre Oluştur butonuna tıkla.
-Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."
-Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında Ana Sayfaya ulaşılıyor.