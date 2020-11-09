BU BELİRTİ KRİTİK ÖNEME SAHİP OLDU

Koku alma bozukluğu olanlar, aslında hastalığı biraz daha hafif geçiriyorlar. Virüs akciğere gitmek yerine savaşı burunda gerçekleştiriyor. Yani koku kaybı varsa hastalığı hafif geçirme kriteri olabiliyor. Koku alma bozukluğu sadece hastalığın tespiti için değil, hastalığın gidişatının değerlendirilmesi için de bir kriter haline geldi. Sanki vücut kokuyu kurban veriyor. Bu savaş sırasında vücut mücadele ederken akciğere daha az gidiyor.

ÇARESİ BU

Koku kaybı yaşayan hastaların yemeklerden tat ve lezzet almadığını, kendilerini güvensiz hissettiklerini ve depresyona girdiklerini belirten Altundağ SABAH'a özel yaptığı son dakika açıklamalarında, koku kaybı yaşayan hastaların uçucu yağlarla veya normal kokularla koklama egzersizleri yapması gerektiğini, bunun koku sinir hücrelerinin tekrar canlanmasını sağlayabileceğini ifade etti.

BU MEYVELERİ KOKLAYIN

Altundağ, "Bu egzersizlerde nane, okaliptüs, gül, kekik, limon, yasemin, karanfil, bergamot, mandalina gibi yağlar koklanarak egzersiz yapılabilir. Hasta çiçeksi, meyvemsi, baharatlı, reçineli kokularla koku egzersizleri yaparak koku yeteneğini arttırmaya çalışmalı" diye konuştu.

BAKAN KOCA DÜN DUYURMUŞ VE BÖYLE UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada kış aylarına girilen şu günlerde Koronavirüsün diğer hastalık ya da virüslerle birlikte sinsice vücutlarımıza sızarak istenmeyen sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekmişti. Koca ayrıca kovid-19 salgınında en önemli bulaş yolunun burun olduğunu da "bilimsel olarak netleşti" notuyla paylaşmıştı.

İŞTE KOCA'NIN O AÇIKLAMASI

Koca yaptığı açıklamada "Havalar soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem COVID-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı" dedi.